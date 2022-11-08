Врач предупредил о риске зависимости от назальных спреев

Специалист рассказал, чем опасны капли от насморка. Препараты могут вызвать зависимость.

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил о риске развития зависимости от назальных спреев при их регулярном использовании. Постоянное желание закапать нос сосудосуживающими каплями может вызвать привыкание.

В интервью радио Sputnik специалист пояснил, что заложенность носа при насморке обычно снимают, используя сосудосуживающие средства, но неумеренное применение данных лекарств может погубить слизистую оболочку. Это приводит к тому, что человек не может нормально дышать без капель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач раскрыл, от каких продуктов кровь становится гуще. Она густеет при недостатке белков и аминокислот, поэтому в рационе обязательно должно быть мясо, молочные продукты и яйца. С осторожностью следует есть консервы, бананы, картофель, гречку, боярышник, газировку и сахар.