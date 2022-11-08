В Минобороны разъяснили вопросы о денежном довольствии и выплатах мобилизованным

В Минобороны разъяснили вопросы о денежном довольствии и выплатах мобилизованным
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Минобороны рассказали, как будут поступать выплаты и денежное довольствие мобилизованным. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

В Минобороны РФ разъяснили вопросы, касающиеся денежного довольствия и выплат мобилизованным россиянам. Так, минимальная сумма, выплачиваемая данной категории граждан – 195 тысяч рублей. Она состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Деньги будут начислять на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы, то есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, денежное довольствие начислят с 10 по 20 ноября. Чтобы средства получали родственники, необходимо оформить доверенность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог предложил сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных.

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