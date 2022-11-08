Что делать, если близкого человека мобилизовали: советы психолога

Специалист рассказала, как помочь себе, если близкого человека мобилизовали. Есть несколько простых способов.

Основатель горячей линии психологической поддержки в сложных ситуациях Карина Еремян рассказала, что сделать для своего ментального здоровья, если близкий человек попал под частичную мобилизацию. Прежде всего, необходимо начать работу с телом. При сильной тревоге нужно дать волю чувствам – от страха обычно хочется замереть, потрястись. Организму стоит позволить это.

При стрессе поможет и дыхательная практика. Нужно сделать глубокий вдох через нос и глубокий выдох через рот. При выдохе расслабить сначала веки, затем лоб, макушку и постепенно дойти до всех частей тела. Таким дыханием снижается или полностью уходит накал, нервное напряжение. Также важно сохранять привычный уклад жизни – готовить вместе с близкими, убираться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о риске зависимости от назальных спреев. Постоянное желание закапать нос сосудосуживающими капелями может вызвать привыкание.