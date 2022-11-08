Стало известно, какие продукты необходимы при проблемах с сердцем

Ученые выяснили, что нужно пациентам с заболеваниями сердца и сосудов. Это показало сравнение.

Исследования специалистов доказали, что включение в рацион большего количества растительных продуктов, особенно богатых омега-3 жирными кислотами, может помочь продлить жизнь людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний. Профессор Алекс Сала-Вила рассказал об исследовании, проведенном вместе с учеными Медицинского научно-исследовательского института Госпиталь дель Мар в Барселоне.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на западные СМИ, были изучены данные 905 человек в возрасте 67 лет. Все они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что у тех, у кого в организме высокое содержание альфа-линоленовой кислоты (АЛК), риск госпитализации был ниже. Поэтому таким пациентам желательно употреблять продукты с высоким содержанием омега-3.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о риске зависимости от назальных спреев.