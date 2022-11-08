Петербург стал третьим по оттоку населения в 2022 году российским городом

Петербург вошел в топ-5 российских городов по оттоку населения. Первое место заняла Москва.

Петербург занял третье место по оттоку населения в 2022 году среди городов России. Не отстал и Приморский край – из регионов уехало по 7,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Из Москвы, занявшей первое место в антирейтинге, уехало 28,1 тысячи россиян. Из Томской области, получившей второе место, уехало 11,8 тысячи человек. Пятое место заняла Белгородская область с оттоком населения в 7,2 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российских пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот в случае переезда. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская заявила, что региональные льготы, которые финансируются властями конкретного города, будут потеряны в случае переезда пенсионера, однако федеральные, среди которых, например, субсидии по оплате ЖКХ, сохранятся.