Российских пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот в случае переезда

При смене места жительства пожилые граждане могут остаться без части уже имеющихся у них ранее льгот. При этом речь идет вовсе не о заграничных перелетах, а о перемещении внутри России.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская заявила, что региональные льготы, которые финансируются властями конкретного города, будут потеряны в случае переезда пенсионера, однако федеральные, среди которых, например, субсидии по оплате ЖКХ, сохранятся. Об этом эксперт поговорила с агентством «Прайм».

Также сохранится и социальная доплата к пенсии, но ее размер будет зависеть от прожиточного минимума в новом субъекте. В некоторых случаях может быть даже увеличение выплат.

Особенно специалист обратила внимание на категорию пенсионеров, которые относятся к ветеранам труда, — их меры социальной поддержки относятся к региональным льготам. Таким образом, переехав в другой регион, гражданин уже не будет получать доплаты, которые поступали по прежнему месту жительства. Меры социальной поддержки пенсионеру будут предоставляться в том количестве и порядке, которые установлен в выбранном для новой жизни регионе.

Также в субъектах есть звание ветерана труда, когда пожилой человек не является ветеранам труда России, но у него есть звание ветерана регионального значения. Эти льготы, соответственно, также исчезают при переезде.

Еще одна важная категория, на которую обратила внимание Красовская, — это пенсионеры, которые не имеют инвалидности, но из-за заболеваний (среди которых, например, бронхиальная астма, сахарный диабет, онкологические заболевания) получают лекарства бесплатно. Специалист напомнила, что препараты предоставляются за счет бюджета конкретного региона, поэтому получить их при переезде по прежнему месту жительства гражданин не сможет.

Кроме того, есть меры социальной поддержки для пожилых граждан, которые регион устанавливает самостоятельно. В частности, речь идет о льготном проезде, санаторно-курортном лечение и льготном зубопротезировании. Эти льготы также меняются в зависимости от места жительства человека.

И особенная льгота, о которой рассказала юрист, — это это компенсация проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, которая предоставляется только пенсионерам «северянам». Подобная мера социальной поддержки доступна только, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к РКС и проезд, осуществляется именно из этих районов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России предложили создать резервный фонд пенсионной системы на случай непредвиденных ситуаций в экономике страны.