В России предложили создать резервный фонд пенсионной системы на случай форс-мажоров

Эксперты предложили создать резервный фонд пенсионной системы на случай непредвиденных ситуаций в экономике страны. По мнению авторов проекта, резерв сможет защитить пенсионеров и позволит выплачивать им полные пенсии, несмотря ни на что.

По данным РБК, эксперты РАНХиГС и Института Гайдара вынесли на обсуждение идею по созданию резервного фонда пенсионной системы. Он должен быть целевым и расходоваться на выплату пенсий в случае форс-мажоров, кризисов, резкого снижения поступления страховых взносов.

По мнению авторов идеи, частичная мобилизация может привести к снижению доходов Пенсионного фонда России в 2022 году и ослабит всю систему в целом. Повысить прозрачность пенсионной системы и защитить ее от воздействия неблагоприятных внешних факторов сможет резервный фонд, предназначенный для сглаживания последствий влияния макроэкономических колебаний на доходы Социального фонда и, следовательно, на размер пенсий и потребности в бюджетных трансфертах.

По мнению экспертов, в неблагоприятных экономических условиях целесообразно зарезервировать часть средств Фонда национального благосостояния конкретно на пенсии в отдельном фонде, чтобы обеспечить стопроцентное выполнение обязательств государства.

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