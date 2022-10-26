Петербургским долгожителям напомнили о выплате в 25 тысяч рублей

По информации Прайм, долгожители России могут получить ко дню рождения от государства денежную выплату. Но, как отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, такая возможность есть у жителей не всех регионов.
Только часть российских субъектов предусматривает для долгожителей подарочную выплату к юбилею. Так, в Москве столетним россиянам выплачивают 28 692 рубля, а долгожителям в возрасте 101 года и старше — 17 216. В Петербурге выплаты чуть меньше: 90 лет — 15 000 руб.; 95 лет — 20 000 руб.; 100 лет — 25 000 руб.
Кроме того, выплаты положены и тем, кто проработал в сельском хозяйстве свыше 30 лет.
«Долголетие-это сокровище. Есть даже показатель «доля долгожителей на 1000 человек населения». По этому показателю у нас все не так и плохо. На первом месте в этом рейтинге стоит Великобритания (54,04 чел), на втором месте Япония (46,33 чел) и замыкает тройку лидеров Узбекистан (29,3чел). Россия на 17-м месте, но это совсем не плохой результат», — поделилась интересной информацией Лебединская.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Пенсионный фонд перечислит российским семьям по 10 000 рублей на карты 24 октября.