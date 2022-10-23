Пенсионный фонд перечислит российским семьям по 10 000 рублей на карты 24 октября

Стало известно, каким жителям России придет новое пособие от ПФР уже 24 октября. Оказалось, на деньги могут рассчитывать семьи с низкими доходами.
По информации Primpress, Пенсионный фонд России начнет перечислять на банковские карты россиян новые выплаты с понедельника, 24 октября. Получить примерно по 10 тысяч рублей смогут многие российские семьи. Деньги дадут родителям, которые воспитывают детей от восьми до шестнадцати лет включительно и которым совсем недавно такую выплату одобрили.
В ПФР предупредили: теперь такую выплату назначают по новому правилу. Если раньше получить деньги можно было с апреля — сразу за несколько месяцев, теперь пособие назначают с месяца подачи заявления, если ребенку исполнилось восемь лет больше полугода назад.
Рассчитывать на такую выплату могут только семьи с низкими доходами и те, кто проходит по имущественным требованиям ведомства. Также важно, чтобы у каждого из родителей был свой доход или же объективная причина для его отсутствия.
Тем, кому выплату одобрили на прошлой неделе, выплата поступит на карту уже с 24 октября. В том случае, если выплату одобрили в объеме 75% от детского прожиточного минимума, размер пособия составит порядка 10 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российским пенсионерам напомнили о перерасчете доплат за профессиональную деятельность с 1 ноября.