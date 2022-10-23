Пенсионный фонд перечислит российским семьям по 10 000 рублей на карты 24 октября

Пенсионный фонд перечислит российским семьям по 10 000 рублей на карты 24 октября
Фото: pxhere

Стало известно, каким жителям России придет новое пособие от ПФР уже 24 октября. Оказалось, на деньги могут рассчитывать семьи с низкими доходами.

По информации Primpress, Пенсионный фонд России начнет перечислять на банковские карты россиян новые выплаты с понедельника, 24 октября. Получить примерно по 10 тысяч рублей смогут многие российские семьи. Деньги дадут родителям, которые воспитывают детей от восьми до шестнадцати лет включительно и которым совсем недавно такую выплату одобрили.

В ПФР предупредили: теперь такую выплату назначают по новому правилу. Если раньше получить деньги можно было с апреля — сразу за несколько месяцев, теперь пособие назначают с месяца подачи заявления, если ребенку исполнилось восемь лет больше полугода назад.

Рассчитывать на такую выплату могут только семьи с низкими доходами и те, кто проходит по имущественным требованиям ведомства. Также важно, чтобы у каждого из родителей был свой доход или же объективная причина для его отсутствия.

Тем, кому выплату одобрили на прошлой неделе, выплата поступит на карту уже с 24 октября. В том случае, если выплату одобрили в объеме 75% от детского прожиточного минимума, размер пособия составит порядка 10 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российским пенсионерам напомнили о перерасчете доплат за профессиональную деятельность с 1 ноября.

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