Российским пенсионерам напомнили о перерасчете доплат за профессиональную деятельность с 1 ноября

Доцент Лебединская рассказала, у каких категорий пенсионеров изменится размер выплат с 1 ноября. Рассчитывать на выплату могут угольщики и летчики, вышедшие на пенсию.

По данным агентства «Прайм», с 1 ноября у нескольких категорий пенсионеров изменится ежемесячная выплата. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что перерасчет доплат за профессиональную деятельность коснется тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности и бывших летчиков гражданской авиации.

«Право на доплату появится у тех пенсионеров, которые обратились за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года, размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от организаций, использующих труд данных категорий лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера», — отметила Лебединская.

По словам эксперта, эту доплату получат только те пенсионеры, которые не работают по льготным специальностям, дающим право на дополнительные отчисления. На сегодняшний день отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч авиаторов. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тысяч и 21,2 тысяч рублей в месяц соответственно.

«Размер доплаты зависит от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц, так, в Новосибирской области у летчиков она составляет 21 510,38 рублей, а у шахтеров — 4 450,08 рублей. В Прикамье средняя доплата к пенсиям летчиков составляет 21 891 руб., к пенсиям шахтеров — 4021 руб», — добавила она.

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