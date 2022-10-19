В России повысили предельный возраст выхода на пенсию для некоторых госслужащих

Государственная Дума России приняла закон о повышении предельного возраста некоторых госслужащих.

По данным ТАСС, 19 октября Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий возможность повышения до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для отдельных категорий руководителей в ведомствах, в том числе подчиненных правительству России.

Согласно новой норме, гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на службе (65 лет), замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей с его согласия может быть продлен срок службы, но не свыше, чем до достижения им возраста 70 лет.

Норма распространится в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

Закон вступит в силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

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