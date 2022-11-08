Стало известно, где предпочитают отдыхать мужчины осенью

В Всемирный день мужчин, 5 ноября, рассказываем, где предпочитает отдыхать сильная половина населения России. Есть несколько популярных направлений.

Стало известно, где предпочитают отдыхать мужчины в осенний сезон. Дело в том, что 5 ноября отмечается Всемирный день мужчин. Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, где предпочитает отдыхать сильная половина человечества в межсезонье.

Чаще всего осенью российские мужчины ездят в Сочи, Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург. Туристы предпочитают бронировать номера в отелях от 1,5 до 3 тысяч рублей в сутки. Об этом стало известно из данных, предоставленных на основании бронирований жилья туристами -мужчинами в ноябре 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал третьим по оттоку населения в 2022 году российским городом. Не отстал и Приморский край – из регионов уехало по 7,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.