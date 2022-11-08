Пенсионеры в Ленобласти все чаще выбирают смартфоны с доступом в интернет

Пожилые жители Ленинградской области все чаще отказываются от кнопочных телефонов в пользу современных смартфонов с быстрым интернетом. Если еще год назад петербуржцы старше 60 лет выбирали кнопочные модели, то в рейтингах нынешней осени топовые позиции у данной категории пользователей занимают смартфоны.

Рейтинг, составленный специалистами по big data МегаФона, показывает, что в октябре 2022 года наиболее востребованными девайсами у старшего поколения абонентов были:

Samsung Galaxy (модели A12 и A51 заняли первое и пятое место в рейтинге),

Apple iPhone 7 (второе место).

Xiaomi Redmi (9A и 9C NFC, третье и четвертое место в рейтинге соответственно).

Остальные пять мест в рейтинге заняли другие модели смартфонов.

Прошлой осенью в топ-10 популярных у пенсионеров гаджетов вошли четыре модели телефонов без сенсорных экранов, а верхнюю строчку занял аппарат Nokia 1280. В нынешнем рейтинге кнопочных моделей нет совсем.

Доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров растет — за год она увеличилась на 7 %, с 58 до 65%. Одновременно вырос и объем мобильного трафика, который расходуют пожилые петербуржцы. На данный момент он составляет около 3 тысяч терабайт в месяц, что на 26,5% больше, чем годом ранее.

В среднем на одного абонента старше 60 лет приходится 6,8 гигабайт мобильного трафика в месяц. Среди пенсионеров, которые пользуются мобильным интернетом, мужчин и женщин примерно поровну — соотношение 48 % к 52 %. Но при этом женщины тратят на переписку в мессенджерах и изучение постов в социальных сетях на 12 % больше времени, чем их ровесники-мужчины.

Активнее всего пользуются смартфонами с подключенным интернетом пожилые жители таких городов Ленобласти, как Гатчина, Выборг, Сосновый Бор, Тихвин и Кириши.

Директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов так прокомментировал данную тенденцию:

«Мир интернета дает людям старшего возраста безграничные возможности как для общения, так и для решения бытовых задач. Абонент может совершить видеозвонок родственнику, проживающему в другом городе, оплатить коммунальные расходы, проверить пенсионные начисления. Аналитики МегаФона отмечают возрастающую data-активность среди возрастных клиентов – они стали на 30% чаще выходить в сеть».

Владимир Бакалов рассказал, что МегаФон продолжает модернизировать базовые станции в труднодоступных населенных пунктах Ленинградской области, обновлять инфраструктуру в Санкт-Петербурге и строить новые объекты связи в Красногвардейском и Приморском районах города. Возможно, рост числа пользователей смартфонов связан и с тем, что оператор также предлагает пенсионерам бессрочные специальные условия при подключении к сети и снижает цены на услуги связи при наличии пенсионного удостоверения.