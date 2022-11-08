Петербуржцам рассказали, как бороться с просроченными продуктами в магазинах

Петербуржцам рассказали, как бороться с просроченными товарами в магазинах. Есть простые способы.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий поделился, что делать, если в магазинах продают просроченные продукты. Ответственность за это лежит прежде всего на продавцах, так как реализовывать товары с истекшим сроком годности запрещено российским законодательством.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», иногда данным на упаковке продукта не стоит доверять – дело в том, что, например, нарезанные товары приходят в магазин целыми и их фасуют заново, ставя свои маркировки на упаковки. Еще один способ – в рамках эксперимента в некоторые магазины Минпромторг предложил внедрить систему, которая не позволит пробить в чек продукт с истекшим сроком годности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили способ уменьшения очередей в магазинах. Так время, которое покупатели проводят в очереди, может ощутимо сократиться.