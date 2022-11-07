В Госдуме предложили способ уменьшения очередей в магазинах

Депутат Государственной Думы Василий Власов предложил обязать магазины площадью не менее 100 квадратных метров размещать сканеры ценников. Так время, которое покупатели проводят в очереди, может ощутимо сократиться.

Как сообщает Ямал 1, в настоящий момент торговые точки размещают такие аппараты по собственной инициативе. В связи с этим они есть не везде, из-за чего иногда покупатель может обнаружить, что стоимость товара отличается от указанной на ценнике.

Возврат товара по причине несоответствия занимает большое количество времени из-за необходимости ждать, пока придет администратор.