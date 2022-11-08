«Сыну нравится быть подкаблучником»: мать Александра Реввы пожаловалась, что не видит внучек

Мать Александра Реввы пожаловалась на непростые отношения с сыном. Она не видит сових внучек.

Российский артист Александр Ревва практически перестал общаться с матерью. Из-за этого женщина редко видит внучек, что ее расстраивает. Любовь Рачеева считает, что в этом виновата невестка. Артист при этом счастлив в браке с женой Анжеликой. Но оказалось, что девочки лишены общения с бабушкой.

В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Рачеева сказала, что ее сыну «нравится быть подкаблучником». По ее словам, Ревва избегает ее, не дает видеться со своими детьми. Она иногда приезжает в отели, где артист и дочери останавливаются, приходит на концерты без его приглашения, только чтобы увидеть внучек.

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