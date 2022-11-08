В Петербурге новорожденных детей будут тестировать на 36 заболеваний

В Петербурге новорожденных детей будут проверять на 36 болезней с 2023 года. На данный момент проверку проводят на пять патологий.

В Петербурге новорожденных детей будут тестировать на 36 наследственных болезней. Данный скрининг начнут проводить младенцам с 2023 года. В 2022 году детей, только появившихся на свет, проверяют только на пять заболеваний.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», расширенный список позволит выявлять тяжелейшие патологии значительно раньше, а значит и лечение можно начать быстрее. На сегодняшний день новорожденные проходят неонатальный скрининг на наследственные болезни на четвертый день после рождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку с новорожденным госпитализировали в тяжелом состоянии после домашних родов. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.