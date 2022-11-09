Жители Адмиралтейского района попросили изменить условия платной парковки

Жители Адмиралтейского района попросили изменить условия платной парковки
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Жители Адмиралтейского района столкнулись с проблемами после введения платной парковки. Они составили список предложений.

С введением платной парковки в Адмиралтейском районе Петербурга местные жители столкнулись с рядом проблем. По этой причине обращение составил депутат Борис Вишневский, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Так, горожане просят возможность получить парковочное место на новую машину заранее, ввести льготы для родителей детсадовцев и школьников, разрешить действие льгот не только по муниципалитету, но и по всему району, а также позволить оформлять льготное парковочное место без согласия всех собственников. Петербуржцы предложили сделать бесплатными парковочные места в выходные и праздничные дни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 ноября петербуржцы смогут оплатить штраф за парковку во дворах со скидкой 50%. Льгота будет действовать первые 20 дней с момента получения.

адмиралтейский район новости СПб платная парковка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Московский райсуд запретил сайты с инструкциями по изготовлению оружия
В Василеостровском районе ремонт трамвайных путей ограничит движение до 30 ...
«Мурашки по коже»: телеведущая Бородина поразила мать своим подарком
Путина предостерегли о вероятном покушении на саммите G20
«Отхлестал цветами»: Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте
Пехотинец из Ленобласти поразил мир своей храбростью: он голыми руками ...
В Парголово нашли избитый труп гражданина Белоруссии
Со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной ...