Жители Адмиралтейского района попросили изменить условия платной парковки

Жители Адмиралтейского района столкнулись с проблемами после введения платной парковки. Они составили список предложений.

С введением платной парковки в Адмиралтейском районе Петербурга местные жители столкнулись с рядом проблем. По этой причине обращение составил депутат Борис Вишневский, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Так, горожане просят возможность получить парковочное место на новую машину заранее, ввести льготы для родителей детсадовцев и школьников, разрешить действие льгот не только по муниципалитету, но и по всему району, а также позволить оформлять льготное парковочное место без согласия всех собственников. Петербуржцы предложили сделать бесплатными парковочные места в выходные и праздничные дни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 ноября петербуржцы смогут оплатить штраф за парковку во дворах со скидкой 50%. Льгота будет действовать первые 20 дней с момента получения.