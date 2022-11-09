Еще один мужчина: семейная драма Реввы приобрела неожиданный поворот

В семейном скандале артиста Реввы появился неожиданный поворот. Оказалось, есть еще один участник.

В Сети уже несколько дней обсуждают семейную драму артиста Александра Реввы, который якобы совсем забросил свою пожилую мать. Любовь Рачеева заявила, что сын перестал ей звонить и приглашать на свои концерты. Женщина поделилась, что страдает от происходящего и хочет помириться с сыном.

Как сообщает Woman.ru, выяснилось, что Рачеева преувеличила масштаб проблемы. Еще в сентябре Ревва приглашал мать на выступление в Сочи. Но Рачеева сама не захотела ехать на Красную Поляну. Оказалось, что женщина продюсирует певца Ержана Нургалиева и почти все время занимается подготовкой к его концертам. Это вызывает ревность у сына, поэтому он конфликтует с Рачеевой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мать Александра Реввы пожаловалась, что не видит внучек. Любовь Рачеева считает, что в этом виновата невестка. Артист при этом счастлив в браке с женой Анжеликой.