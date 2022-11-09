Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
Фото: unsplash

Композитор, основавший группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет. Предположительно, его жизнь унес сердечный приступ.

В возрасте 58 лет умер основатель коллектива «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Композитора не стало в Оренбурге. Информацией об этом с журналистами поделились в организации «Уралконцерт».

Как сообщают РИА новости, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Кузнецов скончался у себя дома. Предположительно, у него оторвался тромб. Композитор умер около 18:00 (16:00 по мск).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отоларинголог рассказала, от чего можно умереть во сне. При нормальном носовом дыхании он может появляться из-за проблем с небом, например, в при хроническом тонзиллите или аденоидах. Храп может возникнуть и при проблемах с лишним весом.

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