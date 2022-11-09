В Минобороны разъяснили, как будут платить налоги мобилизованные

В Минобороны рассказали о налогах для мобилизованных. Большая часть выплат ими не облагается.

В Минобороны рассказали, каким образом будут взыматься налоги с мобилизованных россиян. Оказалось, что налогом облагается меньшая часть денежного довольствия данной категории граждан. Подоходным налогом в 13% облагается лишь меньшая часть денежного довольствия –у рядовых сумма составляет 37 тысяч рублей из выплачиваемых 195. Информацией об этом с журналистами поделился представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Как сообщают РИА новости, подоходный налог распространяется и на мобилизованных россиян. Это касается всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Но выплата в 158 тысяч рублей, установленная президентом Путиным, налогом не облагается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны поддерживает введение военной подготовки в школах.