«Купила маме машину»: телеведущая Виктория Боня живет «на широкую ногу» в Монако

Живущая в Монако телеведущая Виктория Боня рассказала, сколько тратит в месяц. Он поделилась новостью о крупной покупке.

На протяжении длительного времени телеведущая Виктория Боня живет в Монако. Звезда позволяет себе большие траты. Своим подписчикам в социальных сетях Боня рассказала, сколько ей нужно денег в месяц для комфортного проживания.

Телеведущая зарабатывает на коммерческих проектах и привыкла тратиться. По ее словам, в месяц у нее уходит от 15 тысяч евро и больше. Все зависит от того, чем она занимается. Звезда поделилась, что недавно купила маме машину. Она отметила, что рада, что имеет возможность помогать родителям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что блогер Пучков рассказал, почему российские звезды уезжают за границу. По его мнению, мегазвезды, такие как Алла Борисовна, бегут за деньгами. Они лежат на Западе давным-давно.