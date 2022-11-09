В Парголово нашли избитый труп гражданина Белоруссии

В Парголово мужчина нашел избитый труп соседа-мигранта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 8 ноября в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от местного жителя, заявившего, что в квартире дома 3, корпус 2 по улице Валерия Гаврилова в Парголово он обнаружил мертвым своего соседа. На вызов выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские подтвердили информацию. На кровати лежало тело гражданина Белоруссии с признаками насильственной смерти. На нем зафиксировали кровоподтеки в области головы и поясницы. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Тухачевского нашли избитый женский труп: подозревают собутыльника. Он пояснил, что вместе с погибшей пил спиртное последние три дня, и не смог разбудить ее.