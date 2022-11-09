Пехотинец из Ленобласти поразил мир своей храбростью: он голыми руками отбрасывал от себя гранаты, сбрасываемые дроном

Военный из Ленобласти удивил пользователей в Сети своей смелостью. Он отбрасывал от себя руками гранаты, сбрасываемые дроном.

Недавно в Сети появились кадры, поразившие многих – российский военнослужащий легким движением отбрасывал от себя гранаты, которые на него сбрасывал боевой дрон. Оказалось, что это – пехотинец Алексей из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

На видеозаписи видно, как Алексей, находясь в окопе, моментально отбрасывает от себя упавшую почти на его тело гранату. После снаряд взрывается в паре метров от него. Пехотинец не реагирует на это и продолжает неподвижно лежать. В администрации Ленобласти выразили благодарность командирам за выручку, о чем сообщили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке. Об этом сообщил министр просвещения Кравцов.