«Мурашки по коже»: телеведущая Бородина поразила мать своим подарком

Телеведущая Бородина порадовала мать дорогим подарком. Этим она поделилась у себя в соцсетях.

Телеведущая Ксения Бородина за годы своей карьеры сколотила целое состояние. Заработанные деньги она тратит на недвижимость, машины и дорогие подарки близким, чем делится у себя в социальных сетях. Недавно Бородина устроила праздник для своей матери – она повела ее в московский ресторан. У Инны Булатовой был день рождения.

Телеведущая поделилась с поклонниками в Сети кадрами, на которых ее мать распаковывает роскошный подарок – ювелирное украшение от знаменитого бренда. Подвеска была усыпана бриллиантами. Именинница поделилась, что у нее от одного вида «мурашки по коже». Подарок произвел впечатление.

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