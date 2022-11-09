Нейропсихолог рассказала, почему нужно разглядывать кроссворды

Нейропсихолог отделения реабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Анна Кутькова поделилась, какое влияние может оказать на сознание разгадывание кроссвордов. Загадки помогут сохранить молодость мозга.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» специалист пояснила, что молодость мозга – это его правильное функционирование. Она формируется из группы процессов, среди которых память, речь и мышление. Однако не стоит при этом считать кроссворды панацеей. Разгадывание загадок является хорошей практикой для здоровья. Классические кроссворды помогу поддержать функции речи и памяти. Но чтобы эффект сохранялся, нужно постепенно брать более сложные варианты.

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