Минфин определит объемы дополнительный поддержки регионов

Министерство финансов Российской Федерации определить объемы дополнительной поддержки регионов страны. В их число входят также субъекты со средним уровнем реагирования.

«Минфину России совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации», – говорится в поручении, опубликованном пресс-службой президента.

Также отмечается, что поддержка будет оказываться и тем регионам, где введен средний уровень реагирования. Средства будут идти за счет ассигнований из федерального бюджета. На исполнение поручения у министерства есть время до 14 ноября.

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