Петербургу возместят почти 27 млн рублей за Евро-2020

Санкт-Петербургу возместят почти 27 млн рублей, потраченные на матчи чемпионата Европы по футболу, проходившие летом 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт‑Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов», – говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Отмечается, что три матча чемпионата Европы, прошедшие 14, 18 и 23 июня 2021 года, обошлись Северной столице в 26 984 986 рублей. Игры были перенесены из Дублина в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Министерство финансов к 14 ноября 2022 года определит объемы дополнительный поддержки регионов, в том числе, со среднем уровнем реагирования. Средства направят из федерального бюджета.