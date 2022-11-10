«Промсвязьбанк» присоединился к проекту «Единой карты петербуржца»

«Единая карта петербуржца», реализуемая с 2019 года – гибрид банковской карты на базе платежной системы «МИР» Проект «Единая карта петербуржца», который реализуется с 2019 года, объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «МИР», бонусную и скидочную карту, а также электронный проездной и носитель электронной цифровой подписи.

«ПСБ дополнит функционал ЕКП лучшими финансовыми предложениями банка, объединив в одном инструменте доступ к государственным цифровым сервисам и банковским продуктам», — отметила во время подписания соглашения управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию администрации Санкт-Петербурга Алексей Зырянов считает, что присоединение к выпуску ЕКП еще одного крупного банка позитивно скажется на темпах развития проекта и расширении спектра возможностей самой карты.

На данный момент ЕКП уже оформили более 1,3 млн петербуржцев. Ее держатели могут, в частности, ездить по самому низкому тарифу в метро Петербурга (экономия составляет до 34 рублей), а также получать кешбэк в размере 4% при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием карты.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что казна Петербурга пополнилась на один триллион рублей.