Казна Петербурга пополнилась на один трлн рублей

Казна Петербурга пополнилась на один трлн рублей
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За полтора месяца до конца 2022 года бюджет Санкт-Петербурга получил один триллион рублей. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Смольного.

«Из 1 трлн собственные доходы – налоги и неналоговые платежи составили 970 млрд, трансферты из федерального бюджета – 31 млрд», – сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что налог на прибыль организаций и НДФЛ принёс казне 75% от всех поступлений – 747 млрд рублей в сумме. Поступления по УСН дали бюджету 65 млрд рублей или 6,5% от всего объема полученных средств. Ещё 6,2% или 62 млрд рублей были собраны из налогов на имущество.

В Смольном добавили, что не налоговые доходы принесли 62 млрд рублей или на 6,2%. В эту категорию входят платежи за пользование госимуществом, доходы от продажи такого имущества, от размещения средств бюджета, плата за проезд в общественном транспорте и штрафы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что все поправки депутатов к бюджету Петербурга 2023 года отклонили.

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