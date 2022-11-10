В Петербурге автобус №145 станет экспрессом

Автобус, следующий по маршруту № 145 по Красносельскому району, с 11 ноября станет экспрессом. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой комитета по транспорту.

Начиная с пятницы, автобусы будут высаживать и принимать пассажиров только на крупных остановочных пунктах. В связи с этим по понятным причинам уменьшится время, затрачиваемое на поездку. Часть остановок будет доступна только по требованию пассажиров. Также отмечается, что к числу 145 в номере автобуса добавится литера «Э».

Изменения в нумерации коснутся еще трех автобусов, отмеченных числами 101, 204 и 343. Их маршруты и специфика обслуживания при этом останутся прежними.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 11 декабря из Санкт-Петербурга в Павловск запустят тактовое движение электричек.