С 11 декабря из Петербурга в Павловск запустят тактовое движение электричек

С 11 декабря стартует тактовое движение пригородных поездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и Павловском. В час пик составы будут ездить с промежутком в 10 минут.

«В рамках сотрудничества ОАО «РЖД» и администрации города мы договорились о том, что с 11 декабря 2022 года будет запущено тактовое движение электричек с десятиминутным интервалом в часы-пик по одному из самых оживленных пригородных направлений – Санкт-Петербург – Павловск», – процитировали начальника ОЖД Виктора Голомолзина в пресс-служба железной дороги.

Также отмечается, что в периоды час-пик поездка от Павловска до центра Северной столицы займет примерно 35 минут.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что 4 авиаперевозчика из Санкт-Петербурга получат субсидии на развитие. О положительном решении в отношении каждой из авиакомпаний сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.