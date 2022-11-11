С 15 ноября в Петербурге закроют проход на лед водоемов

С 15 ноября жителям Санкт-Петербурга придется отказаться от мысли о выходе на лед водоемов. Запрет будет актуален в течение шести месяцев – до 15 апреля 2023 года.

Как сообщает Мойка78, в Северной столице не разрешается выходить на Неву, ее рукава, каналы и притоки. Тем не менее, в период устойчивых морозов у петербуржцев есть возможность встать на лед Финского залива, а также городских прудов, озер и водохранилища. Для этого выделен период с 16 сентября по 14 марта включительно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кировском районе Санкт-Петербурга движение перекроют из-за съемок фильма. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать в период с 07:00 до 18:00. Для проезда станут недоступны Сивков, Тургеневский и Лермонтовский переулки, а также Балтийская улица.