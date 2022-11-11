Петербурженка перевела мошенникам 2,6 млн рублей, спасаясь от «черных риелторов»

Жительница Санкт-Петербурга, поверив лже-сотруднику полиции, перевела мошенникам 2,6 млн рублей, пытаясь защитить недвижимость от «черных риелторов».

Как стало известно Gazeta.spb в четверг, 10 ноября, в полицию обратилась пенсионерка, 1938 года рождения. По ее словам, с октября по ноябрь 2022 года ей на мобильный телефон звонил неизвестный. Представившись сотрудником полиции, он заявил, что квартирой в Череповце, которой владеет потерпевшая, заинтересовались «черные риелторы».

Злоумышленник убедил пенсионерку, что ей следует оформить договор купли-продажи квартиры. Поверив звонившему, потерпевшая перевела на различные счета 2 670 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что лжесотрудник «Центробанка» увел у пенсионера больше 1,5 млн рублей. Он убедил потерпевшего в том, что так он сможет спасти свои средства от посягательств мошенников.