Россиянам объяснили, как часто нужно посещать врача во время беременности

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, в среднем, при беременности достаточно 5-6 визитов ко врачу. Об этом рассказала заместитель главного врача клиники Педиатрического университета по акушерству и гинекологии Лариса Романова.

«Клинические рекомендации Минздрава упростили частоту посещения, поэтому можно ограничиться 5-7 визитами, чтобы обследоваться, пройти все необходимые ультразвуковые исследования», – объяснила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, беременность – это длительный физиологический процесс и серьезное испытание на прочность, длящееся «10 лунных месяцев» или 40 недель.

На протяжении всего этого периода женщина должна находиться на под наблюдением специалистов. При этом частота посещений врача может меняться в зависимости от индивидуальных факторов.