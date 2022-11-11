Минцифры: «Киберзож» научит россиян бороться с мошенниками

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило сайт «Киберзож». С его помощью жители страны смогут повысить свою цифровую грамотность.

«До сих пор самый популярный пароль в рунете – 123456. 59% пользователей используют один и тот же пароль для всех аккаунтов. Но этим могут воспользоваться мошенники», – цитирует телеканал «Санкт-Петербург» заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александра Шойтова.

Название «Киберзож» призвано провести аналогию между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Задача платформы – информировать россиян о том, как следует действовать в случае атаки интернет-мошенников, и рассказывать им о «цифровой гигиене».

Для повышения навыков сетевой защиты также был предусмотрен специальный онлайн-тренажер.