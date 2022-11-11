Омбудсмен по делам ребенка: многие родители не допустят аборта у своих несовершеннолетних детей

Отсутствие ограничений на проведение абортов несовершеннолетним влечет за собой как физические, так и психологические проблемы для девушек, считает уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.
«Уверена, что многие родители запретят своим детям делать аборт и согласятся сами воспитывать этого ребенка. Как минимум, они бы хотели просто узнать об этом», – высказалась она в интервью для Gazeta.spb.
Омбудсмен подчеркнула, что инициатива вице-президента Светланы Голяковой, поручившей оценить целесообразность запрета на обороты несовершеннолетним без согласия родителей, может помочь решить данную проблему.
Ирина Волынец также высказалась в поддержку идеи о запрете абортов для женщин, находящихся в браке и не получивших согласие мужей.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что Светлана Голикова предложила запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия родителей.