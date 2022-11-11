Голикова предложила запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение оценить целесообразность запрета на оборот несовершеннолетним девушкам без согласия родителей.

«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)», – говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Данная инициатива была поддержана уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец:

«Знаете, это совершенно правильная инициатива, здорово, что такой вопрос поднимает серьезное должностное лицо. Это позволит нам сохранить значительное количество беременностей», – высказалась омбудсмен в разговоре с корреспондентом Gazeta.spb.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам объяснили, как часто нужно посещать врача во время беременности.