В сентябре смертность в России упала почти на 25%

Смертность в Российской Федерации по итогам сентября 2022 года уменьшилась на 25,2% в годовом выражении, а рождаемость – на 7,5%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Согласно статистике, в сентябре скончались 150,9 тысяч человек – в прошлом сентябре этот показатель составил 202 тысячи. При этом в августа родились 112,5 тысячи младенцев против 121,6 тысяч младенцев по состоянию на сентябрь 2021 года.

Помимо этого, наблюдается снижение числа скончавшихся в период января-сентября: в прошлом году показатели были на 16,1% выше – 1,72 миллиона против 1,44 миллиона в текущем. Динамика рождаемости за прошедшие 9 месяцев 2022 года также свидетельствует о снижении на 6,2%: актуальное число родившихся в указанный период составляет 984,8 тысячи.

Исходя из вышеперечисленных данных, естественная убыль среди Россиян в период января – сентября 2022 года остановилась на отметке в 463,4 тысячи человек по сравнению с 675,6 тысячи человек в январе0сентябре прошлого года. Это почти на 30% ниже.

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