Подаривший букет Киркорову фанат рассказал об инциденте с охранником на выступлении в Казахстане

Подаривший букет Киркорову фанат рассказал об инциденте с охранником на выступлении в Казахстане
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Фанат Киркорова, посетивший его выступление в Казахстане, рассказал об инциденте с букетом. Оказалось, охранник извинился.

Поклонник российского артиста Филиппа Киркорова, подаривший ему букет на концерте в Казахстане, рассказал об инциденте с охранником. Король поп-сцены ударил члена своей команды букетом за то, что тот не подпускал фанатов близко к сцене.

В социальных сетях очевидец поделился, что вручил певцу букет и сразу пошел на свое место, но был задержан охранником. Киркоров, заметив это, вступился за зрителя. После жеста со стороны звезды, член его команды подошел к поклоннику и извинился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Киркоров ударил букетом члена своей команды на концерте. в Интернете появилось видео, на котором поп-король прервал выступление, спустился в зрительный зал и ударил мужчину, сидящего в первом ряду, букетом. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Успенская.

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