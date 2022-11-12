Кем заменят Дмитрия Нагиева на шоу «Голос.Дети»

Стало известно, кем заменят Нагиева на шоу «Голос». Вместо него будут две телеведущие.

Российский артист Дмитрий Нагиев покидает шоу «Голос.Дети» и «Голос 60+» и уходит в творческий отпуск. Вместо него программу будут вести две ведущие. На детском «Голосе» актера заменит звезда, познакомившая россиян с творчеством групп «Корни» и «Фабрика», Домиником Джокером и Стасом Пьехой, открывавшая спортивные объекты и являвшаяся ведущей «Евровидения» — Яна Чурикова. Также на проекте остается Агата Муцениеце.

На «Голосе 60+» Нагиева будет заменять Лариса Гузеева. Напомним, ранее было приостановлено ее телешоу «Давай поженимся». Теперь артистка покажется в другой программе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ларису Гузееву подали в суд за испорченный ремонт. Соседка обнаружила трещины на стене, которые образовались в результате ремонта в квартире Ларисы Гузеевой.