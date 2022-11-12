Суббота в Петербурге будет теплой и ветреной

В Петербурге вновь побит температурный рекорд. Суббота будет теплой, но ветреной.

В Петербурге 12 ноября, суббота, будет ветреной, но теплой. Столбик термометра поднимется до +13 градусов, однако лучше взять на прогулку зонтик – могут быть незначительные осадки. Информацией об этом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Северной столице 12 ноября обновился температурный рекорд: к шести утра она поднялась до 11,2 градуса. Это на 0,4 градуса больше максимальной отметки, зафиксированной в 2008 году. В городе потеплеет до +13 градусов, а в Ленобласти столбик термометра может достичь и +14 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 9 ноября прошло с аномально высокой температурой. Столбик термометра в среду поднялся до +10,6 градуса и побил рекорд 1926 года.