В Петербурге побит температурный рекорд 1926 года

Синоптик Колесов рассказал об аномально теплой погоде в Петербурге. Побит рекорд, поставленный 9 ноября 1926 года.

В Петербурге 9 ноября прошло с аномально высокой температурой. Столбик термометра в среду поднялся до +10,6 градуса и побил рекорд 1926 года. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что к двум часа дня воздух прогрелся до +9,4 градуса. Однако на этом столбик термометра не остановился и тепло продолжило усиливаться – после трех часов дня на центральной метеостанции города было +10,6 градуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Василеостровском районе ремонт трамвайных путей ограничит движение до 30 декабря. Информацией об этом поделились в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).