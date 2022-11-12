Россиянам рассказали, от каких вкладов лучше отказаться

Россиянам рассказали, от каких вкладов лучше отказаться
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Эксперт рассказала, как обезопасить свои вклады. Прежде всего, нужно изучить информацию о банке.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, от каких вкладов лучше отказаться. Дело в том, что банковский вклад открыть несложно, однако трудности могут быть связаны с банком, который может не сохранить вложенные деньги.

В беседе с агентством «Прайм» Ващелюк озвучила, что если вкладчик не до конца изучит информацию о банковских продуктах, ставках, комиссиях и прочих важных моментах, существует риск лишиться денег. Во-первых, необходимо узнать, принимает ли банк участие в системе Агентств страхования вкладов (АСВ). Если нет, то есть вероятность потерять денежные средства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Уточняется, что в 2022 году инфляция ожидается на уровне 12-13% вместо 11-13%.

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