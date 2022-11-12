Посол Колумбии предупредил о повышении цен на кофе в России: это связано с проблемами с урожаем

Колумбийский кофе может подорожать в России и во всем мире. Причина в ряде проблем, в том числе с урожаем.

Посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра заявил, что в ближайшее время в России могут вырасти цены на колумбийский кофе – это связано с ухудшением ситуации с урожайностью в республике. В самых «кофейных» регионах начнутся проблемы, связанные с тяжелой зимой. Трудности на производствах уже начались.

Как сообщают РИА новости, сравнительно с 2021 годом, урожай кофейных зерен может снизиться на 50-57%. В Колумбии в основном выращивают мягкий сорт арабика – его производство на данный момент снизилось на 22%. Также возникли проблемы из-за повышения цены на удобрения, логистические трудности и дефицит контейнеров для перевозки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выяснилось, какие продукты в России подешевели сильнее всего. В частности, речь идет о гречке и сыре.