Рейсы из Пулково задержатся по трем направлениям

Рейсы из Пулково задержатся по трем направлениям
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Пулково в субботу задерживаются три рейса. Из них два – внутренние и один – международный.

Пассажиры трех самолетов не смогут вовремя вылететь из петербургского аэропорта Пулково. В субботу, 12 ноября, задерживаются вылеты двух внутренних и одного международного рейса. Об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушного порта Северной столицы.

Так, позже вылетят два самолета компании S7. Это касается рейсов Петербург — Иркутск, намеченного на 12:40, и Петербург — Новосибирск, вылет которого должен был осуществиться в 13:30. Также проблемы возникли с рейсом в Шарм-Эль-Шейх компании «Алмазрия юниверсал эйрлайнз», отправка которого была запланирована на 13:35.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково мужчина забрался в канализационную трубу и застрял. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, спасателям пришлось буквально выкапывать петербуржцы из-под асфальта.

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