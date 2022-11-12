Кому в России готовы много платить на «удаленке»

Россиянам рассказали о современных профессиях с высокой зарплатой. Они предполагают работу удаленно.

В России некоторым специалистам готовы много платить и предоставлять возможность работать из дома. К таким профессиям относятся программист, моушн-дизайнер и ИТ-специалист. Чтобы получить соответствующий навык, россияне имеют возможность записаться на курсы «Цифровые профессии» от нацпроекта «Цифровая экономика». Информация об этом размещена на портале «Объясняем.рф».

Отмечается, что граждане имеют право на скидку от 50 до 100% на обучение. Остальное оплатит государство. На данный момент новую профессию получают уже более 30 тысяч россиян. Преподаватели — специалисты из компаний-лидеров рынка ИТ-образования: «Яндекса», «Нетологии», Geekbrains, СберУниверситета, 1С и других.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, кому в Петербурге готовы платить до 440 тысяч рублей. Также в городе предлагают работу автомехаником за 200 тысяч рублей. Работодатель обещает спецодежду, новый инструмент и оборудование, компенсацию питания, скидки на обслуживание и запчасти и другие бонусы.