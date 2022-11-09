Кому в Петербурге готовы платить до 440 тысяч рублей

Кому в Петербурге готовы платить до 440 тысяч рублей
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Стало известно, кому в Петербурге готовы платить до 440 тысяч рублей в месяц и какие условия. Это не единственное высокооплачиваемое предложение.

Поиск специалистов в Петербурге продолжается непрерывно и в разных сферах. Работодатели предлагают различные условия и уровень зарплат. Оказалось, что в Северной столице от 220 до 440 тысяч рублей готовы платить стоматологу-ортопеду-хирургу. Для этого необходим шестилетний непрерывный опыт работы и высшее образование. Об этом узнали аналитики сервиса SuperJob.

Также в городе предлагают работу автомехаником за 200 тысяч рублей. Работодатель обещает спецодежду, новый инструмент и оборудование, компенсацию питания, скидки на обслуживание и запчасти и другие бонусы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, какие профессии россияне считают самыми благородными в 2022 году.

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