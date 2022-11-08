Какие профессии россияне считают самыми благородными в 2022 году

Россияне рассказали, какие профессии на их взгляд самые благородные. В список попали учителя и военные.

Стало известно, какие профессии считают самыми благородными в 2022 году жители России. В топ-3 вошли медработники, педагоги и военнослужащие. Об этом стало известно благодаря исследованию, проведенному аналитиками сервиса SuperJob.

Из опрошенных 26% признали профессию врача самой благородной в настоящее время. Также второе место, 10% голосов, заняли учителя и третье место, 9% — военнослужащие. Еще по 4% получили рабочие и спасатели МЧС. По 3% — пожарные и дворники, по 2% — инженеры и волонтеры. Также представителями благородных профессий россияне считают водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге почти на 80% увеличилось число вакансий с переездом. При этом, работодатели обещают высокую зарплату и бонусы.