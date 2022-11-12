Петербурженки после утренней зарядки оказались более продуктивными, чем мужчины

Жительницы Петербурга, занимающиеся спортом по утрам, оказались продуктивнее мужчин. Это показало исследование.

Оказалось, что жительницы Петербурга, которые занимаются спортом перед работой, оценивают свою продуктивность выше. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному аналитиками сервиса SuperJob.

В Северной столице мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин: 11 и 9% соответственно. При этом, средние оценки рабочей продуктивности мужчин почти не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает (4,4 и 4,2 балла из 5 соответственно). Среди женщин средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня: 4,8 баллов против 4 баллов среди тех, кто не занимается спортом утром.

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